Останнім часом почастішали випадки нападів на працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Працівники ТЦК отримують поранення або інші ушкодження під час виконання службових обов’язків.

Факти ICTV дізнавалися, які пільги мають військовослужбовці ТЦК у 2026 році.

Чи передбачені окремі пільги для військовослужбовців ТЦК

Окремої категорії військовослужбовців ТЦК у законодавстві немає. У територіальних центрах служать військовослужбовці ЗСУ, які проходять службу за контрактом або призвані під час мобілізації.

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Тому на них поширюються загальні гарантії для військовослужбовців. Основним документом є закон України №2011-XII Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Які є пільги для військовослужбовців ТЦК: грошове забезпечення

Військовослужбовці ТЦК отримують грошове забезпечення на загальних для військових підставах. Воно включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки, доплати, премії та інші виплати.

Це передбачено статтею 9 закону №2011-XII. Окремо закон передбачає інші виплати, які військовослужбовець може отримати протягом року.

Перша — грошова допомога для оздоровлення. Вона виплачується один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. Порядок її виплати визначає законодавство про грошове забезпечення військовослужбовців. У 2026 році це також передбачено чинним порядком виплати грошового забезпечення, затвердженим наказом Міноборони №260.

Друга — матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Вона також дорівнює розміру місячного грошового забезпечення, але виплачується не всім автоматично, а за наявності передбачених підстав.

У 2026 році до таких підстав належать, зокрема, народження або усиновлення дитини, смерть близького родича, поранення, тяжке захворювання військовослужбовця або тяжке захворювання його близьких.

Медична допомога для військових ТЦК

Право на медичне забезпечення також не пов’язане саме з роботою в ТЦК. Стаття 11 закону №2011-XII гарантує військовослужбовцям право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах.

Йдеться про лікування, медичну допомогу та забезпечення необхідними лікарськими засобами у випадках і порядку, встановлених законодавством.

Зокрема, для військових, які отримали поранення або захворіли під час служби, частина 9 статті 9 закону №2011-XII передбачає збереження грошового забезпечення за військовослужбовцями, яких виведено у розпорядження командира через необхідність тривалого лікування.

Тобто військовослужбовець ТЦК, який після поранення перебуває на лікуванні або відновленні, не втрачає своє грошове забезпечення.

Які пільги мають військовослужбовці ТЦК та їхні сімʼї: житло та компенсація за оренду

Військовослужбовці ТЦК також користуються житловими гарантіями, які поширюються на інших військових.

Стаття 12 закону №2011-XII передбачає право військовослужбовців на забезпечення жилими приміщеннями або, в установлених законом випадках, на грошову компенсацію за належне для отримання житло.

Військовослужбовець ТЦК, який не має власного житла за місцем служби, може претендувати на відповідну компенсацію, якщо виконує встановлені для цього умови.

Пільги для сімей військовослужбовців ТЦК

Закон №2011-XII передбачає гарантії і для членів сімей військовослужбовців. Зокрема, стаття 14 визначає права членів сімей військовослужбовців у сфері соціального захисту, медичного забезпечення та інших питаннях.

Для дітей військовослужбовців також передбачені окремі освітні гарантії. Конкретний перелік залежить від статусу військовослужбовця та інших обставин, визначених законом.

Якщо військовослужбовець загинув, помер або отримав інвалідність унаслідок виконання військового обов’язку, для нього та його сім’ї є права на одноразову грошову допомогу. Її виплата регулюється, зокрема, статтею 16 закону №2011-XII.

Пільги для військовослужбовців ТЦК у 2026 році, які мають статус УБД

Окремо потрібно розглядати військовослужбовців ТЦК, які мають статус учасника бойових дій. Сама служба в ТЦК не означає отримання статусу УБД. Його мають військові, які виконували завдання, визначені законодавством як підстави для надання такого статусу.

Якщо військовослужбовець ТЦК має посвідчення УБД, він користується не лише загальними гарантіями військового, а й додатковими пільгами учасника бойових дій.

Вони передбачені статтею 12 закону України №3551-XII Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Учасники бойових дій мають право, зокрема, на:

безплатне отримання ліків за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування;

75-відсоткову знижку на плату за житло в межах установлених норм;

75-відсоткову знижку на комунальні послуги та скраплений газ у межах норм споживання;

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах;

інші соціальні гарантії, передбачені статтею 12 закону №3551-XII.

Знижка на житло та комунальні послуги поширюється також на членів сім’ї УБД, які проживають разом із ним. Це передбачено у статті 12 закону №3551-XII.

Отже, працівники ТЦК не мають окремого переліку пільг лише через те, що вони служать у територіальному центрі. Якщо це військовослужбовець ЗСУ, на нього поширюється закон №2011-XII.

Якщо ж військовослужбовець ТЦК має статус УБД, він додатково користується пільгами, передбаченими законом №3551-XII. Тобто додаткові права виникають не через службу в ТЦК, а через наявність відповідного статусу.

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