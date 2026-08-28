Льготы на коммунальные услуги: кто имеет право и как их получить
Льготы на коммунальные услуги – это один из ключевых инструментов социальной поддержки населения. Они призваны обеспечить гражданам дополнительные гарантии и способствовать повышению уровня их благосостояния.
Благодаря системе льгот государство предоставляет возможность уменьшить финансовую нагрузку на отдельные категории граждан.
Кто имеет право на льготы на оплату коммунальных услуг и при каких условиях, читайте в нашем материале.
Льготы на коммунальные услуги: кто может оформить
Льгота рассчитывается с учетом среднемесячного дохода семьи за последние шесть месяцев. Если в пересчете на одного человека этот показатель не превышает 4 660 грн (это установленный на 2026 год размер налоговой социальной льготы), тогда семья может претендовать на частичную компенсацию коммунальных расходов.
В то же время для отдельных категорий граждан льготы остаются независимыми от уровня доходов.
Кто может оформить льготы на коммунальные услуги независимо от уровня дохода:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- члены семей погибших ветеранов войны;
- участники Революции Достоинства, получившие повреждения.
Кто имеет право на льготы на коммунальные услуги с учетом доходов
Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг с учетом доходов:
- реабилитированные граждане, получившие инвалидность в результате репрессий, а также пенсионеры;
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I и II категории), вдовы и вдовцы умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших ликвидаторов;
- жены или мужья умерших лиц, чья смерть связана с ликвидацией последствий других ядерных аварий или испытаний, если они не вступили в повторный брак;
- бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы, а также семьи военных, погибших или пропавших без вести;
- родители и другие члены семей погибших военнослужащих;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других госорганов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов;
- бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, а также их дети, рожденные в местах принудительного содержания;
- депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или получившие инвалидность.
В ПФУ отмечают, что льготы на коммунальные услуги в Украине начисляются автоматически, без необходимости дополнительного обращения граждан в Пенсионный фонд.