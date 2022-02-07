Победил рак и завоевал золото Олимпиады: невероятная история Максанса Парро

Канадский сноубордист Максанс Парро вернулся в большой спорт после победы над раком и стал чемпионом зимней Олимпиады-2022 в Пекине по слоупстайлу. Серебро досталось китайцу Су Йимину, а бронза другому представителю Канады – Марку МакМоррису.

Для 27-летнего Парро победа на Олимпиаде-2022 стала первой за год. В последний раз канадец выигрывал еще в начале 2021-го в австрийском Крайшберге. На Играх-2014 в Сочи он занял только пятое место, а спустя четыре года в Пхенчхане стал серебряным призером Олимпиады. Тогда спортсмен, вероятно, испытывал безграничное счастье.

Но уже через восемь месяцев после соревнований у него обнаружили рак, а точнее, болезнь Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Парро пришлось пройти 12 курсов химиотерапии. И уже в июле 2019-го он рассказал, что преодолел болезнь. Однако процесс лечения оказал существенное влияние на состояние его мышц.

– Когда вы боретесь с раком, потом вам нужно возвращать все свои мышцы, всю свою энергию, потому что химия выкачивает из вас все соки. Это были долгие восемь месяцев, когда я боролся с раком, чтобы вернуть форму. Когда у меня диагностировали рак, я ничего о нем не знал. Но потом нашел информацию, что в 1960 году только 10% выживали в борьбе с моим типом рака. То есть, если бы я родился чуть раньше, то мог бы не выиграть это сражение. Но благодаря исследованиям были разработаны методы лечения, которые увеличили шансы на выживание до 80%, — признался Парро.

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Канадец решил вернуться после болезни в большой спорт с целью предстоящего выступления на Играх-2022. На этапе Кубка мира-2019/20 в Пекине он одержал победу в биг-эйре. А потом попал в олимпийский состав сборной Канады.

Максанс признался, что борьба с раком сделала его сильнее психологически и физически. Он это доказал в первом же финале на Олимпиаде-2022. В своей второй попытке он заработал 90,96 баллов, став единственным сноубордистом, получившим отметку за 90 баллов.

Парро признался, что раньше планировал на 10 лет заранее, а теперь живет каждым годом.

— К тому же я познакомился с девушкой, которая согласилась стать моей женой. Если раньше 100% моей жизни было посвящено карьере, то сейчас пришло понимание, что нужно уделять время семье, быть дома с теми, кто тебе дорог. Рак заставил меня по-другому взглянуть на многие вещи.

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Канадец признался, что к Играм-2022 он подошел в своей лучшей форме.

Сейчас олимпийская сборная Канады занимает девятую строку в медальном зачете Игр-2022. В копилке канадцев – одно золото, четыре серебра и шесть бронзовых наград. Лидерство в зачете — у команды Швеции, у которой три золотых награды.