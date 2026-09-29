Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере до $54 млрд до 2029 года, поскольку охваченная войной страна стремится получить от партнеров дополнительное финансирование для отражения российского вторжения.

Об этом свидетельствуют предварительные оценки Международного валютного фонда, пишет Bloomberg.

Дефицит финансирования Украины и помощь ЕС

По оценкам МВФ, в следующем году Украина будет иметь дефицит финансирования от $30 млрд до $35 млрд, в 2028 году — $17 млрд, а в 2029 году — $2 млрд. Об этом сообщили источники, знакомые с вопросом, на условиях анонимности. Эти цифры могут измениться.

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Представитель МВФ не предоставил комментариев изданию.

Во вторник в Брюсселе встретились доноры Украины, чтобы ускорить переговоры о предоставлении дополнительной помощи.

В начале этого года ЕС согласовал пакет кредитов для Украины на €90 млрд ($102 млрд) и призывает партнеров выполнить свое обязательство по предоставлению дополнительных €30 млрд в этом и следующем году.

Кроме того, Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС) и МВФ призывают украинское правительство выполнить свой план реформ. Это позволит Украине получить международную помощь и улучшить управление предоставленными средствами.

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис и министр финансов Украины Сергей Марченко должны были встретиться во вторник, 29 сентября, чтобы обсудить реформы, необходимые для следующего транша бюджетной поддержки ЕС для Украины, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Страны-члены ЕС до сих пор обсуждают, как предоставить Киеву дополнительное финансирование, поскольку ожидается, что война продолжится в следующем году, тогда как российские и украинские силы в течение последних месяцев усилили свои атаки.

Некоторые страны-члены ЕС снова вернулись к идее использования €210 млрд активов российского Центрального банка, замороженных в Европе, чтобы привлечь дополнительное финансирование, другие предложили выпустить дополнительные совместные долговые обязательства.

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что МВФ поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для поддержания финансовой стабильности государства в 2027 году.

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