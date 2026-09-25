Приближаются последние выходные сентября, и после заметного похолодания украинцы снова получат возможность насладиться теплой осенней погодой. Температура немного повысится, а солнца во многих регионах будет достаточно для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Так вернется ли тепло и когда ждать бабьего лета, Факты ICTV узнавали у синоптиков.

Придет ли бабье лето в Украину

Синоптик Наталка Диденко считает, что бабье лето уже постепенно приходит в Украину. Она рассказала на своей странице в Facebook, что 26 и 27 сентября в большинстве областей будет комфортная осенняя погода с температурой днем +17…+22 °C.

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Ночи останутся значительно прохладнее, +7…+11 °C, поэтому утром и вечером без теплой одежды уже не обойтись.

Характер погоды на выходных будет преимущественно антициклональным. Это означает больше солнца, переменную облачность, а в отдельных регионах — утренние туманы и дымку.

Полностью сухими выходные будут не везде. В субботу небольшие дожди возможны на западе, а в воскресенье осадки прогнозируют на востоке. Однако они будут локальными и не изменят общей картины теплой осенней погоды.

В Киеве на 26 и 27 сентября Диденко прогнозирует до +19 °C днем. Утром и вечером температура составит около +10…+12 °C, существенных осадков в столице не ожидается.

Синоптик рассказала, будет ли тепло в октябре. Она отметила, что теплая погода с солнцем сохранится и в начале октября.

Будет ли потепление в сентябре

Специалист Украинского гидрометцентра Оксана Скляр в комментарии для Фактов ICTV также подтвердила тенденцию к повышению температуры после нынешнего похолодания.

Ближайшие выходные, 26–28 сентября, в большинстве областей пройдут под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается. При этом на юге 26 сентября возможны дожди, а 27 сентября осадки распространятся на восточные области и Днепропетровщину.

Температура днем составит преимущественно +16…+21 °C. Ночи будут холодными, около +4…+9 °C, на юге и востоке местами до +13 °C.

Что будет с температурой на следующей неделе

По расчетам Укргидрометцентра, с начала недели температура днем составит +17…+23 °C, ночью +4…+11 °C, а на юге ночью воздух прогреется до +15 °C.

Синоптик рассказала, потеплеет ли еще в Украине. Она отметила, что о возвращении полноценного летнего тепла речь не идет. Значения +17…+23 °C для конца сентября являются комфортными и близкими к привычным для этого периода показателям.

Отдельно синоптик обратила внимание на ветер. В некоторые дни на юге и востоке его порывы могут достигать 15–20 м/с, поэтому даже при достаточно теплой температуре погода там будет ощущаться прохладнее.

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