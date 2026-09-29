Украина готовит новые переговоры, которые состоятся на этой неделе. Речь пойдет, в частности, о ПВО и дальнейшей поддержке Киева.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 29 сентября.

Новые переговоры по ПВО

— Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые действительно выполняют наши договоренности и поставляют противоракеты для противовоздушной обороны. Накануне в Украину зашел пакет ракет для Насамсов. Спасибо. Очень хороший пакет, – отметил глава государства.

Президент добавил, что со всеми партнерами продолжаются разговоры о том, чтобы были необходимые ракеты и для Пэтриотов.

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Зеленский рассказал и о решении Бельгии по F-16: в этом году Украина получит еще три самолета. По его словам, это усилит защиту неба, ведь боевая авиация используется для сбития Шахедов.

Финансовая поддержка от ЕС

Президент поблагодарил Европейскую комиссию и Евросоюз за подготовку решения по очередному траншу финансовой поддержки.

На прошлой неделе Украина получила €3,3 млрд на оружие. По словам Зеленского, в ближайшие дни от Брюсселя ожидается еще одна хорошая финансовая новость – бюджетная поддержка, очередной транш.

— Я благодарю. Это пока что из предварительно согласованных цифр, – добавил он.

Разговор с президентом ЕБРР

Президент рассказал о разговоре с президенткой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. По его словам, банк много работает с Украиной и поддерживает энергетику и защиту критической инфраструктуры.

— Мы обсудили вызовы перед зимой, потребности и что можно усилить в наших отношениях, чтобы было больше защиты людей, – отметил президент.

Еще одно направление совместной работы – поддержка украинского экспорта и производителей, в частности фермеров и аграрных производителей. Стороны договорились увеличить это направление.

Удары по Сумам и Киеву 29 сентября

Президент рассказал, что во вторник россияне “нанесли абсолютно мерзкий удар по Сумам – просто по жилой застройке”.

— Они (россияне, – Ред.) уже даже не придумывают, для чего им эти удары, не маскируют их. Четыре авиационные бомбы. К сожалению, есть жертва: одна из бомб ударила по жилому дому, убила человека. Другая бомба – по школе, по обычной школе, где именно в это время были дети, – отметил глава государства.

Зеленский также напомнил о ночном ударе по Киеву баллистикой и дронами. Президент подчеркнул, что есть сбития, в частности удалось сбить и баллистику.

— За этот день с утра было более сотни дронов, по состоянию на шесть вечера – 29 реактивных, и из них 18 было сбито. Большинство обычных Шахедов сбиты, – подытожил глава государства.

Доклады военных по дальнобойности

Владимир Зеленский заслушал доклады военных по дальнобойности: о приоритетах на ближайшее время и операциях, которые готовятся.

— Все ключевые дальнобойные задачи Украины выполняются, и российская нефтяная индустрия чувствует, чувствует и в дальнейшем украинское влияние, – отметил президент.

Он добавил, что каждую неделю работает с разработчиками и производителями перехватчиков, необходимых компонентов и всего, что должно дать ответ на российскую реактивную составляющую и шахедные атаки.

— Сейчас уже в боевых условиях применяются украинские перехватчики, эффективность еще недостаточная, но каждую неделю должен увеличиваться процент сбития, – добавил Зеленский.

По его словам, определены задачи на октябрь – конкретные объемы производства. Это стратегическая задача. Четкие рамки того, что нужно сделать, определены на уровне Министерства обороны, Вооруженных Сил и каждого производителя.

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