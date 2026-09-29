В ближайшее время новый единый лимит на снятие наличных для всех клиентов украинских банков вводить не планируют.

Сейчас на снятие наличных влияют сразу два уровня ограничений. Первый устанавливает Национальный банк Украины, второй — непосредственно банк, который обслуживает карту или владеет банкоматом.

При этом в 2026 году правила действительно изменились. После обновления постановления НБУ №18, которое регулирует работу банковской системы в условиях военного положения, для отдельных счетов клиентов предельную сумму повысили до 200 000 грн. Однако для обычных личных счетов физических лиц суточное ограничение осталось на уровне 100 000 грн.

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Сколько можно снять денег в банкоматах в Украине в 2026 году — в материале Фактов ICTV.

Сколько можно снять денег в банкомате в 2026 году

Если человек пользуется гривневым счетом для личных нужд, а не для предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, в течение суток он может получить наличными до 100 000 грн.

Именно этот показатель чаще всего называют лимитом на снятие наличных. Но это не означает, что банкомат обязательно выдаст клиенту 100 000 грн одной операцией.

Например, банк может разрешать снять определенную сумму за одну операцию, а после этого устанавливать паузу на несколько часов. Поэтому для получения всей доступной суммы придется провести несколько операций или воспользоваться другим банкоматом.

От чего зависит сумма, которую выдаст банкомат

Даже при наличии средств на счете фактическая сумма выдачи может быть меньше общего лимита НБУ.

Причина — внутренние правила банков и технические возможности банкоматов. В частности, финансовое учреждение может ограничить количество денег, которые клиент получает за один раз или в течение определенного промежутка времени.

Отдельные правила могут действовать для карт других банков. Кроме того, банк может применять индивидуальные ограничения в рамках финансового мониторинга.

Есть и чисто технический фактор: банкомат имеет ограниченное количество купюр, которое способен выдать во время одной операции.

Сколько можно снять денег в банкомате ПриватБанка в 2026 году

В ПриватБанке владелец карты может получить в банкомате до 40 000 грн в течение трех часов. При этом общая сумма наличных гривен, которую можно получить со счета в течение суток, не должна превышать установленные НБУ 100 000 грн.

Для некоторых категорий клиентов действует более низкий показатель — 20 000 грн за три часа. В банке связывают такие ограничения с требованиями финансового мониторинга.

Если же в банкомате ПриватБанка используется карта другого финансового учреждения, действует лимит 20 000 грн за одну операцию и 20 000 грн в течение трех часов. При этом для отдельных карт могут действовать дополнительные правила платежных систем.

На сумму, которую можно получить за один раз, также влияет тип банкомата. Обычное устройство может выдать до 40 купюр, а ресайклинговое — до 99.

Сколько можно снять денег с Монобанка в 2026 году

У monobank нет собственной сети банкоматов. Поэтому здесь необходимо учитывать правила того банка, которому принадлежит конкретный банкомат.

Именно владелец банкомата определяет, какую максимальную сумму можно получить за одну операцию. В одном случае это может быть 10 000 грн, в другом — 20 000 грн или больше.

При этом суточный лимит для обычного личного гривневого счета остается общим — до 100 000 грн.

Есть также вопрос комиссии. Согласно официальным тарифам monobank, при снятии собственных средств в банкоматах Украины взимается 0,9% от суммы. То есть с 10 000 грн комиссия составит 90 грн.

Сколько наличной валюты можно получить

Ограничение распространяется не только на гривну. Если клиент хочет снять доллары, евро или другую иностранную валюту со своего счета, действует суточный предел до 100 000 грн в эквиваленте.

То есть банк переводит сумму иностранной валюты в гривневый эквивалент и проверяет, чтобы выдача не превышала установленного ограничения.

Здесь важно не путать лимит на снятие наличных с другими валютными операциями. В частности, упомянутый в правилах НБУ показатель 200 000 грн в месяц касается возможности приобрести безналичную иностранную валюту при условии ее дальнейшего размещения на безотзывном депозите минимум на три месяца. Это не означает, что именно 200 000 грн можно получить наличными в банкомате.

Таким образом, для обычного личного счета общий лимит НБУ составляет до 100 000 грн в сутки, но конкретный банкомат или банк может установить более низкий лимит на одну операцию или определенный промежуток времени.

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