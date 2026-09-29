В Киеве могут возникнуть временные перебои в работе сервисов для оплаты проезда в общественном транспорте из-за технических работ, которые проводят после российских атак на дата-центры.

Об этом вечером 29 сентября сообщила Киевская городская государственная администрация.

Перебои в работе сервисов для оплаты проезда: что известно

— Из-за постоянных атак врага на дата-центры технические работы начнут сегодня в 22:00 и продолжатся ориентировочно в первой половине завтрашнего дня, 30 сентября, — говорится в сообщении.

Во время проведения работ могут временно возникать перебои в работе отдельных цифровых сервисов. Среди них — сервисы, которые используют для оплаты проезда в общественном транспорте.

Сейчас смотрят

Пассажирам рекомендуют по возможности оплачивать проезд банковской картой.

В компании Киев Цифровой сообщили, что в столице возможны временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда. Технические работы, связанные с атаками РФ на дата-центры, начнутся в 22:00 29 сентября и продлятся ориентировочно до первой половины 30 сентября.

Сбой в работе сервиса Киев цифровой

Во второй половине дня 29 сентября в работе мобильного приложения Киев Цифровой и на Портале услуг Киева произошел масштабный технический сбой. Из-за этого часть услуг временно недоступна.

Пользователи столкнулись с трудностями во время авторизации и использования цифровой подписи.

— В связи с масштабным техническим сбоем в работе государственных информационных систем могут возникать трудности с авторизацией и использованием цифровой подписи на Портале услуг Киева и в мобильном приложении Киев Цифровой, — говорится в сообщении компании.

В Киев Цифровой подчеркнули, что проблема носит временный характер, а все услуги вскоре должны восстановить.

Напомним, с 23 сентября российские войска начали систематически атаковать оборудование дата-центров в Украине.

Правительство Украины выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов и обеспечение их работы в случае обстрелов или кибератак.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.