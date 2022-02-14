По итогам девятого дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Норвегия заняла лидерские позиции, лишив Германию многодневного первенства в зачете.

Во время Олимпиады 14 февраля разыграли семь комплектов наград среди таких дисциплин, как: шорт-трек, лыжные гонки, конькобежный спорт, горнолыжный спорт и биатлон.

Результаты медального зачета Олимпиады-2022:

Какие страны попали в топ-5

На первое место 14 февраля вышла Норвегия, завершив лидерство Германии, занимающей второе место рейтинга. У норвежской олимпийской сборной в настоящее время девять золотых наград, тогда как Германия получила восемь золотых медалей.

У обеих команд по пять серебряных медалей. Бронзы же у Германии две, а у Норвегии — семь медалей.

Третье место продолжает оставаться за США — у них семь золотых и шесть серебряных медалей, а бронз — три.

Четвертыми идут Нидерланды: у них шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

Пятую строчку занимает Швеция – у нее пять золотых медалей, три серебряные и три бронзовые.

Украина по-прежнему еще ни разу не поднималась в медальном зачете.

15 февраля будут определены обладатели еще семи комплектов медалей зимних Игр-2022. Олимпиада в Пекине продлится с 4 до 20 февраля 2022 года.

От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны. За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.