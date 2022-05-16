Сборная Украины по футболу и итальянский Эмполи проведут товарищеский матч 17 мая. Спарринг состоится в Италии на стадионе Карло Кастеллани в 21.30 по киевскому времени.

Это второй контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Где смотреть матч Эмполи – Украина?

Традиционно, матчи сборной Украины транслирует телеканал ТРК Украина, но игру покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.

Игру можно будет посмотреть на платформе oll.tv и YouTube-канале УАФ.

Прогноз букмекеров на игру Эмполи — Украина.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 1.72. Успех Эмполи оценивают в 4.20. Ничья оценивается коэффициентом – 4.30.

первом спарринге сборная Украины одержала победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:1. Голами в матче отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

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В спарринге с жеребцами принимали участие только футболисты, являющиеся представителями клубов УПЛ. Недавно к команде присоединился форвард Бенфики Роман Яремчук. Сегодня в Брдо в лагерь сине-желтых должны были прибыть еще трое наших легионеров — Даниил Сикан, Тарас Качараба и Александр Зубков.