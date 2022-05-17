Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 83 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>423 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Спорт

Эмполи — Украина: где смотреть матч и прогноз букмекеров

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
тренування збірної України

Сборная Украины по футболу и итальянский Эмполи проведут товарищеский матч 17 мая. Спарринг состоится в Италии на стадионе Карло Кастеллани в 21.30 по киевскому времени.

Это второй контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Где смотреть матч Эмполи – Украина?

Традиционно, матчи сборной Украины транслирует телеканал ТРК Украина, но игру покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.

Игру можно будет посмотреть на платформе oll.tv и YouTube-канале УАФ.

Прогноз букмекеров на игру Эмполи — Украина.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 1.59. Успех Эмполи оценивают в 4.80. Ничья оценивается коэффициентом – 4.70.

Гимн Украины перед матчем исполнит певица Наталья Карпа.

Сейчас смотрят

Официальная заявка сборной Украины на игру:

  • Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).
  • Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Виктор Цыганков (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
  • Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Беседин (Динамо Киев).

первом спарринге сборная Украины одержала победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:1. Голами в матче отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

В спарринге с жеребцами принимали участие только футболисты, являющиеся представителями клубов УПЛ. Недавно к команде присоединился форвард Бенфики Роман Яремчук. Сегодня в Брдо в лагерь сине-желтых должны были прибыть еще трое наших легионеров — Даниил Сикан, Тарас Качараба и Александр Зубков.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УАФ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка