Сборная Украины по футболу и итальянский Эмполи проведут товарищеский матч 17 мая. Спарринг состоится в Италии на стадионе Карло Кастеллани в 21.30 по киевскому времени.

Это второй контрольный матч сине-желтых в рамках подготовки к полуфинальному поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Где смотреть матч Эмполи – Украина?

Традиционно, матчи сборной Украины транслирует телеканал ТРК Украина, но игру покажут телеканалы Футбол 1 и Индиго TV.

Игру можно будет посмотреть на платформе oll.tv и YouTube-канале УАФ.

Прогноз букмекеров на игру Эмполи — Украина.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 1.59. Успех Эмполи оценивают в 4.80. Ничья оценивается коэффициентом – 4.70.

Гимн Украины перед матчем исполнит певица Наталья Карпа.

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Официальная заявка сборной Украины на игру:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер Донецк), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Виктор Цыганков (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Виктор Цыганков (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия). Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Беседин (Динамо Киев).

первом спарринге сборная Украины одержала победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:1. Голами в матче отличились дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

В спарринге с жеребцами принимали участие только футболисты, являющиеся представителями клубов УПЛ. Недавно к команде присоединился форвард Бенфики Роман Яремчук. Сегодня в Брдо в лагерь сине-желтых должны были прибыть еще трое наших легионеров — Даниил Сикан, Тарас Качараба и Александр Зубков.