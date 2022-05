Рома — Фейеноорд: где смотреть финал Лиги конференций и прогноз букмекеров

В финальном матче дебютного розыгрыша Лиги конференций сезона-2021/22 встретятся итальянская Рома и нидерландский Фейеноорд. Игра состоится 25 мая в Тиране на Арене Комбетаре.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Жозе Моуринью. На победу волков принимают ставки с коэффициентом 2.37. Успех Фейеноорд оценивают в 3.15. Ничейный результат встречи в основное время — 3.35.

На то, что Рома получит победу в дополнительное время, дают 9.90, тогда как на нидерландскую команду — 11.50. На успех команд после серии пенальти коэффициент одинаков – 11.00.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с румынским рефери Иштваном Ковачем. Ему будут ассистировать соотечественники: Василе Маринеску и Михай Овидиу Артене. Четвертым рефери будет швейцарец Сандро Шерер. Арбитр VAR из Германии – Марко Фриц. Его ассистентами будут соотечественники – Кристиан Дингерт и Бастиан Данкерт.

The wait is over. It’s Europa Conference League final matchday #UECLfinal pic.twitter.com/iKJnQUcntO

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022