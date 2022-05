Рома – Феєнорд: де дивитися фінал Ліги конференцій та прогноз букмекерів

У фінальному матчі дебютного розіграшу Ліги конференцій сезону-2021/22 зустрінуться італійська Рома та нідерландський Феєнорд. Гра відбудеться 25 травня у Тирані на Арені Комбетаре.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі MEGOGO.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Жозе Моурінью. На перемогу вовків приймають ставки з коефіцієнтом 2.37. Успіх Феєнорд оцінюють в 3.15. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.35.

На те, що Рома здобуде перемогу у додатковий час дають 9.90, тоді як на нідерландську команду – 11.50. На успіх команд після серії пенальті коефіцієнт однаковий – 11.00.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з румунським рефері Іштваном Ковачем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Васіле Марінеску та Міхай Овідіу Артене. Четвертим рефері буде швейцарець Сандро Шерер. Арбітр VAR із Німеччини – Марко Фріц. Його асистентами будуть співвітчизники – Крістіан Дінгерт та Бастіан Данкерт.

The wait is over. It’s Europa Conference League final matchday #UECLfinal pic.twitter.com/iKJnQUcntO

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022