Где смотреть матч Ирландия — Украина в Лиге наций УЕФА

Июнь, 08 в 15:01

Сборная Украины встретится с командой Ирландии в рамках матча первого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/23 в дивизионе В. Игра состоится 8 июня в Дублине на стадионе Авива.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Ирландия – Украина?

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Oll.tv, телеканалах Футбол 1 и Индиго TV (временный транслятор контента ТРК Украина, — Ред.). Последний также доступен на видеосервисе Megogo.

Сейчас смотрят

Это будет первая встреча в истории. Сборная Украины еще ни разу не встречалась с зеленой армией, ни в товарищеских матчах, ни в турнирах.

В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины выступает в дивизионе В в одной группе с командами Шотландии, Армении и Ирландии. Предыдущий розыгрыш турнира сине-желтые провели в элитном дивизионе, откуда опустились, не в последнюю очередь, после решения швейцарского врача, которого заподозрили позже в предвзятости.

В 2020 году сборная Украины должна была сыграть со Швейцарией в Лиге наций, но игру отменили после решения врача Хастролла, отправившего команду на карантин. Позже УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0, которое позволило швейцарцам остаться в элитном дивизионе.

В текущем розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии уже провела первую встречу, неожиданно уступив сборной Армении со счетом 1:0 на выезде. Для сине-желтых это будет первая игра в третьем по счету розыгрыше турнира.