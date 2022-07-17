Спортсменов из РФ и Беларуси не допустят к участию в чемпионатах мира и Европы по пятиборью
На обращение Федерации современного пятиборья Украины Международный союз современного пятиборья (UIPM) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в чемпионатах мира и Европы.
— Санкции. Современное пятиборье. Если коротко: наша борьба продолжается, – написал министр Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Также спортсменов из России и Белоруссии отстранили от всех официальных международных соревнований под эгидой UIPM и ЕАМР.
Под санкции в общей сложности попали около 150 спортсменов во всех возрастных категориях. Они также не имеют права соперничать под белым флагом.
— Впрочем, представители стран-агрессоров до сих пор занимают руководящие должности в структуре UIPM и EAMP. Наши призывы, шаги других международных спортивных организаций пока на эту ситуацию не повлияли. Работаем над этим, – добавил Гутцайт.
Источник: Вадим Гутцайт