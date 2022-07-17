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Спортсменів з РФ та Білорусі не допустять до участі у чемпіонатах світу та Європи з п’ятиборства

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Спортсменів з РФ та Білорусі не допустять до участі у чемпіонатах світу та Європи з п’ятиборства

На звернення Федерації сучасного п’ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від участі у чемпіонатах світу та Європи.

– Санкції. Сучасне п’ятиборство. Якщо коротко: наша боротьба триває, – написав міністр Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Також спортменів з Росії та Білорусі відсторонили від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР.

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Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором.

Зараз дивляться

– Втім представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим, – додав Гутцайт.

Джерело: Вадим Гутцайт

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