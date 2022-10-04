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Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Украина подаст заявку на проведение ЧМ-2030 совместно с Испанией и Португалией
Фото: Getty Images, Офис президента

Украина намерена стать частью совместной заявки Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает британское издание The Times.

Газета пишет, что план подачи совместной заявки одобрен президентом Украины Владимиром Зеленским, а также правительствами Испании и Португалии.

О партнерстве с Украиной по заявке на Мундиаль-2030 руководители футбольных ассоциаций Португалии и Испании должны объявить в среду, 5 октября, во время конференции в штаб-квартире УЕФА.

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Предполагается, что Украина рассчитывает на право проведения матчей некоторых групп турнира.

И хотя из-за войны Украина сейчас играет свои домашние матчи в Польше, а чемпионат Украины по футболу проходит за закрытыми дверями, ассоциации Португалии и Испании выражают уверенность, что “проблемы с безопасностью” за восемь лет будут улажены.

Украина совместно с Польшей принимала Евро-2012 и показала, что может проводить масштабные мероприятия в мирное время.

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По информации The Times, эта заявка поддерживается УЕФА, однако она столкнется с конкуренцией со стороны трех стран, которые подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030. Речь идет о Саудовской Аравии, Египте и Греции. Впрочем, в случае успеха заявки этих трех стран, вероятнее всего, турнир снова будут проводить зимой.

Также в СМИ появляются сообщения, что совместную заявку готовят страны Южной Америки – Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

Источник: The Times
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