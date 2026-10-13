В Запорожье продолжается подготовка к отопительному сезону 2026-2027. Коммунальные службы готовят тепловые сети к работе, а в многоквартирных домах начали заполнять системы отопления теплоносителем.

Факты ICTV рассказывают, когда начнется отопительный сезон в Запорожье и что известно о готовности города к зиме.

Когда начнется отопительный сезон в Запорожье 2026

По состоянию на 13 октября городские власти еще не объявили, когда именно тепло начнут подавать в квартиры. С 8 октября коммунальщики заполняют внутридомовые системы теплоносителем, а все 57 городских котельных уже подготовили к работе.

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По данным городского департамента жилищно-коммунального хозяйства, Запорожье почти на 100% готово к зиме. Но дата начала отопительного сезона в Запорожье в 2026 году будет зависеть от погоды и решения местных властей.

Единой даты запуска отопления для всех городов Украины нет. Решение принимает местная власть с учетом температуры воздуха и готовности теплового хозяйства.

Согласно правилам подготовки теплового хозяйства к отопительному периоду, отопление начинают подавать, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет +8 °C или ниже. После принятия решения тепло поступает в дома постепенно.

Для сравнения, в 2025 году исполнительный комитет Запорожского городского совета принял решение № 820 от 4 ноября, а отопительный сезон стартовал 5 ноября. Об этом сообщал городской совет. Однако прошлогодняя дата не определяет сроки запуска отопления осенью 2026 года.

Насколько Запорожье готово к отопительному сезону 2026-2027

Город почти полностью подготовил тепловое хозяйство к зиме. Об этом сообщила заместитель директора городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Елена Лазарчук.

По ее словам, к работе подготовили все 57 котельных концерна Городские тепловые сети. Для поддержания теплоснабжения во время отключений электроэнергии 38 котельных оборудовали генераторами, еще на 19 установили когенерационные установки. До конца 2026 года такие установки планируют смонтировать еще на пяти котельных.

По оценке департамента ЖКХ, в случае отключения электроэнергии тепловые сети смогут работать от трех суток до двух недель. Продолжительность будет зависеть от условий работы резервного оборудования.

С 8 октября в Запорожье начали заполнять теплоносителем внутридомовые системы централизованного отопления. Об этом сообщили в Коммунарском филиале концерна Городские тепловые сети.

Жителей многоквартирных домов призывают срочно завершить ремонт батарей, полотенцесушителей и труб. После заполнения системы любые работы, нарушающие ее целостность, могут привести к протечкам и затоплению квартир.

Если ремонт еще продолжается, стоит согласовать дальнейшие действия с ответственными за обслуживание дома. Это поможет избежать аварий при подготовке к подаче тепла.

Важно, что заполнение трубопроводов теплоносителем не означает начала отопительного сезона. Это технический этап подготовки системы к работе, тогда как подачу тепла будет определять отдельное решение городских властей.

Отопительный сезон в Запорожье: дата запуска

Итак, по состоянию на 13 октября неизвестно, когда начнется отопительный сезон в Запорожье в 2026 году. Основные котельные подготовлены к работе, коммунальщики ремонтируют сети, а внутридомовые системы уже заполняют теплоносителем.

Точная дата начала отопительного сезона в Запорожье в 2026 году будет зависеть от погодных условий и решения местных властей. Основным ориентиром остается среднесуточная температура +8 °C или ниже в течение трех суток подряд.

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