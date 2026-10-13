Система раннего предупреждения США позволяет обнаруживать пуски баллистических ракет за доли секунды и передавать информацию украинским системам ситуационной осведомленности.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский предполагает, что задержка при объявлении воздушной тревоги в Киеве могла возникнуть из-за ошибки при передаче информации.

Система раннего оповещения США о баллистических угрозах

Эксперт прокомментировал задержку с объявлением воздушной тревоги во время ракетной атаки на Киев в ночь на 13 октября.

Сейчас смотрят

По словам Храпчинского, в основе системы раннего предупреждения лежит группа спутников SBIRS, которые обнаруживают перемещение машин пусковых установок и запуски баллистических ракет.

– Существует группа спутников, которая называется SBIRS, которая позволяет обнаруживать ранние признаки пусков. Это разведывательные спутники, которые могут обнаруживать перемещение машин пусковых установок, запуски баллистических ракет. За доли секунды система обнаруживает пуск баллистической ракеты и передает все эти данные в системы ситуационной осведомленности, — заявил он РБК Украина.

Эти данные позволяют украинским установкам Patriot заранее ожидать угрозу с определенного азимута.

Спутники также помогают обнаруживать передислокацию стратегической авиации и маневры МиГ-31 перед пуском ракеты, когда самолет включает форсаж.

Кроме того, система позволяет различать угрозы от запусков С-400, Искандеров и KN-23. Определить тип ракеты можно по излучению ее двигателя.

Оптико-электронные сенсоры спутников SBIRS (Space-Based Infrared System), расположенных на геостационарных и высокоэллиптических орбитах, фиксируют факел работающего двигателя через 10–20 секунд после пуска.

После этого данные со станции управления Бакли в Колорадо через защищенную сеть DISN и европейские узлы связи передаются непосредственно в украинские системы ситуационной осведомленности – Вираж-Планшет и Delta.

Почему эта система важна для Украины

По словам авиационного эксперта, система раннего предупреждения США сокращает время реагирования на угрозы на 6-10 минут.

Без нее украинским системам ПВО и радиолокации пришлось бы круглосуточно обнаруживать угрозы непосредственно на радиогоризонте, когда воздушная цель уже появляется в зоне обнаружения.

Комментируя возможные причины задержки с объявлением тревоги во время атаки на Киев, Храпчинский предположил, что могла произойти ошибка при передаче информации.

США работают над новой системой раннего предупреждения, которая должна обеспечить более качественное сопровождение воздушных целей во время полета. Сейчас после завершения работы первого стартового двигателя ракеты ее сложнее обнаруживать при дальнейшем движении.

Как отметил Храпчинский, в Европе нет аналогов американской системы раннего предупреждения, поскольку ее создание полностью зависит от возможностей США.

Европейские страны располагают радиолокационными средствами, которые позволяют обнаруживать цели на большом расстоянии, однако у них есть ограничения по времени реагирования. Европа использует эти системы для собственной защиты.

Издание Axios написало 10 октября, что США угрожали прекратить передачу Украине разведывательных данных, если украинские удары по российским НПЗ продолжатся.

О возможном прекращении доступа к американской разведывательной информации во время переговоров в Майами предупредили спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил Axios украинский чиновник.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.