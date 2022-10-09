Октябрь, 09 в 13:55

В отборе на Евро-2024 сборная Украины по футболу попала в группу C, где сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Это стало известно по результатам жеребьевки, которая состоялась 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

Финальная часть турнира состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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В финал выходят по две лучшие команды из каждой группы. За еще три путевки на чемпионат сразятся 12 победителей своих групп Лиги наций 2022/2023.

Квалификация на Евро-2024 начинается 23-25 ​​марта 2023, завершается — 26 марта 2024 матчами плей-офф.

Напомним, что сборная России не была допущена к отбору чемпионата Европы по футболу. Страна-агрессор лишена участия в международных футбольных соревнованиях по меньшей мере до 2024 года.