Им просто не к чему готовиться: Россию выбросили из футбольного Евро-2024

Сентябрь, 20 в 13:33

Сборная России не будет участвовать в жеребьевке квалификационного отбора к чемпионату Европы по футболу в 2024 году.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Кроме этого, страна-агрессор лишена участия в международных футбольных соревнованиях по меньшей мере до 2024 года.

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— Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, РФ не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 состоится без страны-агрессора! Слава Украине! — подытожил Павелко.

Недавно глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала не допускать Россию и Беларусь к матчам квалификации чемпионата Европы-2024.

Свою позицию она изложила в письме в адрес президента УЕФА Александера Чеферина.

— Не только Россию, ведущую агрессивную войну, нарушающую международное право, но и Беларусь как ключевого сторонника российского руководства нужно отстранить от всех международных футбольных матчей и турниров.

Она подчеркнула, что футбол должен продемонстрировать единую позицию против формы нарушения прав человека.

Жеребьевка отбора на Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне. Финальная часть турнира пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Источник: Андрей Павелко