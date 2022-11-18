За два дня до старта ЧМ-2022: ФИФА сообщила о запрете на продажу пива на стадионах

Ноябрь, 18 в 15:46

В Катаре запретили продажу пива на стадионах во время чемпионата мира-2022 по футболу.

Об этом решении ФИФА сообщила за два дня до старта Мундиаля.

— После обсуждений между властями принимающей чемпионат страны и ФИФА было решено сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других местах для фанатов и лицензированных местах, изъяв точки продажи пива с периметров стадиона ЧМ-2022 по футболу в Катаре, – говорится в заявлении ФИФА.

Продажа пива во время Мундиаля на стадионах была предусмотрена в контракте ФИФА с холдингом AB InBev, который является владельцем бренда Budweiser. Стоимость контракта оценивалась в $75 млн.

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По данным британского издания Daily Mail, организация пришла к соглашению о запрете продажи пива на стадионах под давлением властей Катара. Сообщается, что ФИФА одобрила изменение в правилах по просьбе шейха Джасима бин Хамада бин Халифа аль-Тани, являющегося братом правителя Катара.

Это решение может вовлечь Доху в судебную тяжбу, ведь официальные лица согласились “уважать коммерческих партнеров ФИФА”, когда подавали заявку на проведение ЧМ, а также при подписании контрактов после победы в голосовании в 2010 году.

Запрет не касается фан-зон и других официальных мероприятий для болельщиков. На самых стадионах будет продавать безалкогольный Budweiser.

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября, в котором примут участие 32 национальных сборных. В целом во время соревнований будет сыграно 64 матча за 28 дней. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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