Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Сборная Бразилии уступила Хорватии в серии пенальти на стадии четвертьфинала ЧМ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна Хорватії на ЧС-2022
Фото: Getty Images

Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Встреча в рамках 1/4 финала состоялась на стадионе Эдьюкейшн-Сити в Эр-Раяне и завершилась в пользу подопечных Златко Далича со счетом 1:1 (пен. 4:2).

Первый тайм прошел без голов и опасных моментов у обеих ворот, хотя бразильцы записали в свой актив три удара в створ ворот.

Во втором тайме пентакампеоны добавили в атаке и создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Распечатать ворота Доминика Ливаковича пытались несколько раз Неймар и Лукас Пакета, но голкипер клетчатых каждый раз демонстрировал мастер-класс.

Сейчас смотрят

Так игра перешла в экстра-таймы, где бразильцам удалось размочить счет на табло. Неймар на линии штрафной площадки отыгрался с Пакетой, а затем проскочил мимо вратаря и пробил под перекладину с острого угла.

Хорваты сравняли на 116-й минуте после гола Бруно Петкович. Мяч после его удара рикошетом от ноги защитника залетел в угол ворот.

За выход в финал сборная Хорватии поспорит с победителем пары Нидерланды – Аргентина. Этот матч состоится сегодня, 9 декабря, в 21:00 по киевскому времени.

Читайте
Сборная Португалии забила шесть мячей Швейцарии и вышла в 1/4 финала Мундиаля

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка