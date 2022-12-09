Декабрь, 09 в 19:56

Сборная Хорватии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Встреча в рамках 1/4 финала состоялась на стадионе Эдьюкейшн-Сити в Эр-Раяне и завершилась в пользу подопечных Златко Далича со счетом 1:1 (пен. 4:2).

Первый тайм прошел без голов и опасных моментов у обеих ворот, хотя бразильцы записали в свой актив три удара в створ ворот.

Во втором тайме пентакампеоны добавили в атаке и создали несколько опасных моментов у ворот соперника. Распечатать ворота Доминика Ливаковича пытались несколько раз Неймар и Лукас Пакета, но голкипер клетчатых каждый раз демонстрировал мастер-класс.

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Так игра перешла в экстра-таймы, где бразильцам удалось размочить счет на табло. Неймар на линии штрафной площадки отыгрался с Пакетой, а затем проскочил мимо вратаря и пробил под перекладину с острого угла.

Хорваты сравняли на 116-й минуте после гола Бруно Петкович. Мяч после его удара рикошетом от ноги защитника залетел в угол ворот.

За выход в финал сборная Хорватии поспорит с победителем пары Нидерланды – Аргентина. Этот матч состоится сегодня, 9 декабря, в 21:00 по киевскому времени.