Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа встретятся на ринге в декабре после многих лет ожидания этого поединка.

Долгое время боксеры не могли прийти к соглашению о бое. У обоих были чемпионские пояса, но они потеряли их в поединках против украинца Александра Усика.

Факты ICTV рассказывают, когда состоится бой Фьюри – Джошуа и где он пройдет.

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Фьюри – Джошуа: дата боя и место

Бой Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря 2027 года. Бой должен состояться на стадионе Принсипалити, известном как стадион Миллениум, в Кардиффе (Уэльс, Великобритания).

Выход Фьюри и Джошуа на ринг в главном бою вечера бокса ожидается в 1:00 ночи по местному времени в ночь на 12 декабря (3:00 ночи по киевскому времени).

Предполагалось, что арена, где состоится поединок, будет открыта до 03:30 по местному времени. Время проведения главного боя выбрали с учетом интересов рынка США.

По данным Sky Sports, поединку будет предшествовать музыкальное шоу, но имя звезды ещё не объявлено. Издание отметило, что это будет не Дуа Липа.

Сообщалось, что WBA выставит на бой Фьюри – Джошуа титул чемпиона мира в супертяжелом весе – пояс, который освободил Александр Усик, – несмотря на то, что у организации есть “регулярный” чемпион Мурат Гассиев.

Также известно, что команды боксеров достигли соглашения об одном поединке и что в контракте нет пункта о реванше.

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