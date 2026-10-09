Атака на Бучанский район 9 октября привела к пожару на территории складских помещений.

О последствиях российского удара сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Бучанский район 9 октября: что известно

В Бучанском районе Киевской области российские войска атаковали складские помещения. В результате удара возник пожар.

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По данным ГСЧС, в результате российского удара по Бучанскому району 9 октября пострадали три человека. Одного человека госпитализировали, еще двум оказали медицинскую помощь прямо на месте.

Спасатели продолжают поиски женщины, которая, по предварительным данным, может находиться под завалами. Связь с ней пока отсутствует.

Пожар, возникший после вражеского удара, уже локализовали. На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь родственникам пострадавших и сотрудникам предприятия.

Сейчас продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Окончательные последствия атаки на Бучанский район сегодня, 9 октября, устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 689-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.