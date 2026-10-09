Атакован еще один дата-центр Яндекса в РФ: часть оборудования выведена из строя
- В ночь на 9 октября беспилотники атаковали дата-центр Яндекса в Калуге.
- Несколько модулей объекта полностью вышли из строя, возможны перебои в работе сервисов.
В Калуге (РФ) беспилотники атаковали дата-центр Яндекса. Это уже второй объект компании, пострадавший за последние сутки.
О повреждениях дата-центра сообщила российская компания Яндекс в комментарии BBC.
В Калуге 9 октября атаковали дата-центр Яндекса: что известно
По данным СМИ, в результате атаки на дата-центр Яндекса в Калуге несколько модулей объекта полностью выведены из строя, из-за чего пользователи могут столкнуться с перебоями в работе сервисов компании.
В пресс-службе Яндекса подтвердили BBC, что удар задел часть инфраструктуры дата-центра.
Компания отметила, что сейчас оценивает масштабы повреждений. На месте работают экстренные службы и специалисты Яндекса.
По данным компании, непосредственно на территории дата-центра пострадавших нет.
В то же время губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что ночью над тремя муниципальными округами и Калугой якобы сбили 26 беспилотников.
По его словам, в результате атаки в регионе пострадали девять человек, пятеро из них были госпитализированы. При этом губернатор не сообщал о повреждениях дата-центра.
Украинская сторона пока не комментировала атаку на Калугу.
Что известно о предыдущей атаке на дата-центр Яндекса
В ночь на 8 октября был атакован дата-центр Яндекса в Рязанской области РФ.
В городе Сасово на территории станкостроительного завода Саста, где находится дата-центр, вспыхнул масштабный пожар.
В Яндексе подтвердили повреждения инфраструктуры и сообщили о полной остановке работы дата-центра.
Из-за атаки возникли перебои в работе Yandex Cloud. Проблемы затронули вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных и облачные сервисы. Компания рекомендовала клиентам по возможности перенести нагрузку в другие зоны доступности.
В тот же день, около 16:00, в российском сегменте интернета зафиксировали масштабные сбои. Пользователи жаловались на работу банковских сервисов, торговых платформ, мобильных операторов и других сайтов. При этом прямая связь всех этих перебоев с атакой на дата-центр не подтверждена.
8 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла удар в ответ на российские атаки по украинским дата-центрам.
Президент не уточнил, какие именно объекты стали целями украинских ударов.