В Калуге (РФ) беспилотники атаковали дата-центр Яндекса. Это уже второй объект компании, пострадавший за последние сутки.

О повреждениях дата-центра сообщила российская компания Яндекс в комментарии BBC.

В Калуге 9 октября атаковали дата-центр Яндекса: что известно

По данным СМИ, в результате атаки на дата-центр Яндекса в Калуге несколько модулей объекта полностью выведены из строя, из-за чего пользователи могут столкнуться с перебоями в работе сервисов компании.

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В пресс-службе Яндекса подтвердили BBC, что удар задел часть инфраструктуры дата-центра.

Компания отметила, что сейчас оценивает масштабы повреждений. На месте работают экстренные службы и специалисты Яндекса.

По данным компании, непосредственно на территории дата-центра пострадавших нет.

В то же время губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что ночью над тремя муниципальными округами и Калугой якобы сбили 26 беспилотников.

По его словам, в результате атаки в регионе пострадали девять человек, пятеро из них были госпитализированы. При этом губернатор не сообщал о повреждениях дата-центра.

Украинская сторона пока не комментировала атаку на Калугу.

Что известно о предыдущей атаке на дата-центр Яндекса

В ночь на 8 октября был атакован дата-центр Яндекса в Рязанской области РФ.

В городе Сасово на территории станкостроительного завода Саста, где находится дата-центр, вспыхнул масштабный пожар.

В Яндексе подтвердили повреждения инфраструктуры и сообщили о полной остановке работы дата-центра.

Из-за атаки возникли перебои в работе Yandex Cloud. Проблемы затронули вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных и облачные сервисы. Компания рекомендовала клиентам по возможности перенести нагрузку в другие зоны доступности.

В тот же день, около 16:00, в российском сегменте интернета зафиксировали масштабные сбои. Пользователи жаловались на работу банковских сервисов, торговых платформ, мобильных операторов и других сайтов. При этом прямая связь всех этих перебоев с атакой на дата-центр не подтверждена.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина нанесла удар в ответ на российские атаки по украинским дата-центрам.

Президент не уточнил, какие именно объекты стали целями украинских ударов.