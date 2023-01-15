Челси анонсировал подписание Мудрика – сумма трансфера €100 млн
Лондонский Челси близок к подписанию футболиста сборной Украины и донецкого Шахтера Михаила Мудрика.
На своем сайте аристократы отметили, что клуб обсуждает с горняками условия трансфера Мудрика.
— Если соглашение между двумя клубами будет достигнуто, украинский игрок, который может выступать как вингер, так и форвард, обсудит личные условия с синими перед трансфером, — говорится в сообщении.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что официальное предложение Челси близко к €100 млн. До последнего в гонке по трансферу Мудрика лидировал лондонский Арсенал, который сейчас идет на первой строчке в АПЛ.
Пресс-служба горняков также подтвердила информацию о потенциальном трансфере.
— Президент Шахтера Ринат Ахметов и совладелец Челси Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в Челси. Стороны очень близки к трансферу футболиста в Челси, — говорилось в сообщении.
После этого пресс-служба Челси сделала репост этого сообщения горняков, добавив эмодзи с глазами.
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 14, 2023
Впоследствии в социальной сети Instagram Челси попросил своих болельщиков “показать Мудрику немного любви”.
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Еще один инсайдер Николо Скира сообщил, что зарплата 22-летнего украинского вингера составит €7,5 млн в год. Контракт будет действовать до 2030 года.
Портал Transfermarkt офиценирует трансферную стоимость Мудрика в €40 млн, что делает его самым дорогим футболистом сине-желтых. Вторым идет Александр Зинченко (€32 млн), а дальше Виктор Цыганков и Виталий Миколенко – по €22 млн.