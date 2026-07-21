Милибэнд возглавил МИД, Хили стал министром финансов: в Британии новый Кабмин
- Энди Бернем сформировало новое правительство Великобритании.
- Эд Милибэнд возглавил Министерство иностранных дел.
- Джон Гили стал министром финансов, Шабана Махмуд сохранила должность главы МВД.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сформировал новый состав правительства, которое уже в ближайшее время проведет первое заседание Кабинета Министров. Король Чарльз III утвердил ключевые кадровые назначения, среди которых новый глава Министерства иностранных дел, министр финансов и ряд руководителей ведущих ведомств.
Об этом сообщается на сайте правительства, а также The Guardian и Sky News.
Новое правительство Британии
Одним из главных кадровых изменений стало назначение Эда Милибэнда министром иностранных дел по делам Содружества и развития. Ранее британские СМИ называли его одним из фаворитов на должность главы Казначейства, однако в конце концов он возглавил внешнеполитическое ведомство.
В должности министра финансов будет работать Джон Хили, а Шабана Махмуд сохранила должность министра внутренних дел.
Первым государственным секретарем, канцлером герцогства Ланкастерского и министром по делам Кабинета Министров стала Луиза Хэй.
Также в новое правительство вошли Иветт Купер, возглавившая Министерство здравоохранения и социальной помощи, Пат Макфадден, оставшаяся министром труда и пенсий, Анджела Рейнер, назначенная министром жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления, Джонатан Рейнольдс, который будет отвечать за бизнес, инновации, а также образования.
Пост министра обороны получил Вес Стритинг, а Министерство энергетической безопасности и достижение нулевых выбросов возглавила Миатта Фанбулле.
Кроме того, в состав Кабинета Министров вошли главный партийный дисциплинарный инспектор Анелизе Мидгли, генеральный прокурор Элли Ривз, главный секретарь Казначейства Эмма Рейнольдс, а также министр по искусственному интеллекту Канишка Нараян и министр по вопросам межправительственных отношений и отношений с Европой.
В то же время, правительство покинули бывшая министерка финансов Рэйчел Ривз, бывший глава МИД Дэвид Ламми, а также Даррен Джонс, Ник Томас-Симондс, Питер Кайл, Стив Рид, Лиз Кендалл, Хиллари Бенн, лорд Хермер и Джо Стивенс.
После назначения Эд Милибэнд очертил основные приоритеты британской внешней политики. По его словам, Лондон будет поддерживать тесные отношения как с Европейским Союзом, так и Соединенными Штатами, продолжит выполнять свои обязательства перед НАТО и Организацией Объединенных Наций.
Также он заявил, что правительство намерено активизировать международное сотрудничество в борьбе с изменением климата, укреплять партнерства в сфере международного развития и работать над реформированием международных институтов, чтобы они более эффективно отвечали потребностям всех государств, в том числе беднейших стран мира.
20 июля Энди Бернэм официально утвержден на должность премьер-министра Великобритании. Ранее факты ICTV рассказывали, что о нем известно.