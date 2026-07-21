Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сформировал новый состав правительства, которое уже в ближайшее время проведет первое заседание Кабинета Министров. Король Чарльз III утвердил ключевые кадровые назначения, среди которых новый глава Министерства иностранных дел, министр финансов и ряд руководителей ведущих ведомств.

Об этом сообщается на сайте правительства, а также The Guardian и Sky News.

Новое правительство Британии

Одним из главных кадровых изменений стало назначение Эда Милибэнда министром иностранных дел по делам Содружества и развития. Ранее британские СМИ называли его одним из фаворитов на должность главы Казначейства, однако в конце концов он возглавил внешнеполитическое ведомство.

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В должности министра финансов будет работать Джон Хили, а Шабана Махмуд сохранила должность министра внутренних дел.

Первым государственным секретарем, канцлером герцогства Ланкастерского и министром по делам Кабинета Министров стала Луиза Хэй.

Также в новое правительство вошли Иветт Купер, возглавившая Министерство здравоохранения и социальной помощи, Пат Макфадден, оставшаяся министром труда и пенсий, Анджела Рейнер, назначенная министром жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления, Джонатан Рейнольдс, который будет отвечать за бизнес, инновации, а также образования.

Пост министра обороны получил Вес Стритинг, а Министерство энергетической безопасности и достижение нулевых выбросов возглавила Миатта Фанбулле.

Кроме того, в состав Кабинета Министров вошли главный партийный дисциплинарный инспектор Анелизе Мидгли, генеральный прокурор Элли Ривз, главный секретарь Казначейства Эмма Рейнольдс, а также министр по искусственному интеллекту Канишка Нараян и министр по вопросам межправительственных отношений и отношений с Европой.

В то же время, правительство покинули бывшая министерка финансов Рэйчел Ривз, бывший глава МИД Дэвид Ламми, а также Даррен Джонс, Ник Томас-Симондс, Питер Кайл, Стив Рид, Лиз Кендалл, Хиллари Бенн, лорд Хермер и Джо Стивенс.

После назначения Эд Милибэнд очертил основные приоритеты британской внешней политики. По его словам, Лондон будет поддерживать тесные отношения как с Европейским Союзом, так и Соединенными Штатами, продолжит выполнять свои обязательства перед НАТО и Организацией Объединенных Наций.

Также он заявил, что правительство намерено активизировать международное сотрудничество в борьбе с изменением климата, укреплять партнерства в сфере международного развития и работать над реформированием международных институтов, чтобы они более эффективно отвечали потребностям всех государств, в том числе беднейших стран мира.

20 июля Энди Бернэм официально утвержден на должность премьер-министра Великобритании. Ранее факты ICTV рассказывали, что о нем известно.

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