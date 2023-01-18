Подобное удавалось лишь раз: три украинки вышли в третий круг Australian Open-2023

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Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль преодолели барьер второго круга теннисного турнира серии Grand Slam Australian Open и вышли в 1/16 финала.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№39 WTA) сумела обыграть в двух сетах экс-вторую ракетку мира и двукратную победительницу Уимблдона Петру Квитову (№15 WTA) из Чехии.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу украинки.

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Для Ангелины это второе выступление в основе Australian Open и первый выход в третий круг. Следующей соперницей Калининой станет чешка Барбора Крейчикова (№23 WTA).

She’s done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round — a career-best performance at a Grand Slam! She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023

Вторую победу в основной сетке на кортах Мельбурна праздновала и Марта Костюк (№61 WTA). В двух сетах она разгромила австралийку Оливию Гадецки (№199 WTA) – 6:2, 6:1.

В 1/16 финала украинка встретится с третьей ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой.

Впервые в карьере в третий круг турнира Grand Slam вышла Екатерина Байндль (№95 WTA). В 1/32 финала она одолела представительницу США Кэтрин Макнелли в двух сетах — 6:1, 7:6.

В следующем раунде ее ждет игра против латвийки Елены Остапенко, которая занимает 17 место в рейтинге WTA.

Выход сразу трех украинок в третий круг AO – это повторение национального рекорда, установленного только однажды, в 2018 году. Тогда до этой стадии турнира дошли Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко и Марта Костюк.

Напомним, во второй круг Australian Open-2023 не смогли пробиться Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Алексей Крутых.