Подобное удавалось лишь раз: три украинки вышли в третий круг Australian Open-2023

Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль преодолели барьер второго круга теннисного турнира серии Grand Slam Australian Open и вышли в 1/16 финала.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№39 WTA) сумела обыграть в двух сетах экс-вторую ракетку мира и двукратную победительницу Уимблдона Петру Квитову (№15 WTA) из Чехии.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу украинки.

Для Ангелины это второе выступление в основе Australian Open и первый выход в третий круг. Следующей соперницей Калининой станет чешка Барбора Крейчикова (№23 WTA).

She’s done it! In just her second #AusOpen appearance, Anhelina Kalinina reaches the third round — a career-best performance at a Grand Slam!

She defeated 2x Wimbledon champion and 2019 Australian Open finalist Petra Kvitova 7-5 6-4#AO2023 pic.twitter.com/gIRiEEeBGl

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2023