Australian Open-2023: три украинки вышли во второй круг, матч одной подпортили фанаты из РФ

Январь, 16 в 16:45

Три украинских теннисистки преодолели первый круг теннисного турнира серии Grand Slam — Australian Open-2023. С победы на кортах Мельбурна стартовали Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндль.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№39 в рейтинге WTA) уверенно одолела американку Коко Вандевеге (№139) со счетом – 6:3, 6:1. Чтобы выйти в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии, ей понадобился 1 ч 15 мин.

За выход в третий круг Australian Open-2023 Калинина посоревнуется с чешкой Петрой Квитовой (№15).

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Еще одна украинка Марта Костюк (№61) выбила из турнира американку с российскими корнями Аманду Анисимову, занимающую 27-ю строчку рейтинга WTA. Для выхода в следующий круг Костюк хватило двух сетов – 6:3, 6:4.

После победного поединка Костюк рассказала, что не будет здороваться рукопожатиями с соперницами, представляющими Россию или Беларусь.

— Это невозможно, пока идет война. Разве что они решительно осудят действия своих правительств. Просто сказать, что “мы не хотим войны” – недостаточно. Потому что такая формулировка утверждает, что это мы, украинцы, хотим войны. А это не соответствует действительности. Если кто-нибудь из них действительно решится четко осудить войну, тогда он или она будут заслуживать играть здесь. А если они молчат… По-моему, это просто бесчеловечно, – подчеркнула Костюк.

В следующем круге ее ждет игра против австралийки Оливии Гадецки (№199).

Также барьер первого круга преодолела Екатерина Байндль (№95), оставившая за бортом соревнований россиянку Камиллу Рахимову (№110). Соперницы провели на корте около трех часов. Игра завершилась со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу украинки.

За право выйти в 1/16 турнира Байндль встретится с американкой Кэти Макнелли (№94 WTA).

На матче Байндль с россиянкой, выступающей под нейтральным флагом, произошел неприятный эпизод. Последнюю на трибунах поддерживала группа лиц с флагом РФ и с футболками, на которых изображен российский диктатор Путин.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов Australian Open отреагировать на демонстрацию российского флага во время матча.

— Я решительно осуждаю публичные демонстрации российского флага во время сегодняшней игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Australian Open. Я призываю Tennis Australia немедленно применить свою политику нейтрального флага, – написал Мирошниченко.

Организаторы Australian Open допустили россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом. Отмечалось, что они могут участвовать в теннисных соревнованиях в индивидуальном порядке – без флагов и национальной принадлежности.

Еще две украинки, Леся Цуренко и Даяна Ястремская, не смогли одолеть первый раунд Australian Open-2023. Леся и Даяна в двух сетах проиграли чешке Каролине Муховой (2:6, 1:6) и латышке Елене Остапенко (4:6, 2:6) соответственно.