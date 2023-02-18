Под завалами в Турции нашли тело футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу

Февраль, 18 в 13:35

Под завалами в Турции нашли тело футболиста сборной Ганы и турецкого Хатайспора Кристиана Атсу.

Тело 31-летнего футболиста обнаружили под завалами спустя 12 дней после землетрясения.

— С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что, к сожалению, тело Кристиана Атсу было найдено сегодня утром. Мои глубокие соболезнования семье и близким. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех за их молитвы и поддержку, — написал в Twitter его агент Нана Сечере.

6 февраля сообщалось, что Атсу спасли из-под завалов одного из разрушенных домов, но позже Хатайспор опроверг эту информацию.

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Кристиан Атсу выступал за английские клубы Челси, Эвертон и Ньюкасл Юнайтед. В составе сборной Ганы футболист провел 60 матчей. Вместе с национальной командой участвовал в чемпионате мира-2014 и двух турнирах Кубка африканских наций.

Атсу помог сборной Ганы занять второе место на Кубке африканских наций-2015, где он получил награды Игрок турнира и Гол турнира.

В сентябре 2022 года Атсу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона Хатайспор и забил победный гол в матче турецкой Суперлиги 5 февраля — за день до того, как произошло разрушительное землетрясение.

В результате землетрясений на юге Турции и севере Сирии погибли более 40 тыс. человек.