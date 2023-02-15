Февраль, 15 в 7:22

Количество погибших в результате землетрясений, произошедших в начале прошлой недели в Турции и Сирии, по состоянию на вечер 14 февраля превысило 41 тысячу человек.

По данным Рейтера, в Турции погибли 35 418 человек, в Сирии – более 5 800 человек.

Напомним, Турцию всколыхнула серия мощных землетрясений, в результате которых многие жилые дома и офисные помещения значительно разрушены. В то же время в городе Нурдаги решили полностью снести здания и отстроить дома заново.