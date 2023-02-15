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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41 тысячу

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Наслідки землетрусу у Туреччині
Фото: Getty Images

Количество погибших в результате землетрясений, произошедших в начале прошлой недели в Турции и Сирии, по состоянию на вечер 14 февраля превысило 41 тысячу человек.

По данным Рейтера, в Турции погибли 35 418 человек, в Сирии – более 5 800 человек.

Напомним, Турцию всколыхнула серия мощных землетрясений, в результате которых многие жилые дома и офисные помещения значительно разрушены. В то же время в городе Нурдаги решили полностью снести здания и отстроить дома заново.

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Источник: Reuters
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