Считали пропавшим без вести: в Турции под завалами обнаружили живым экс-футболиста Челси

Спортивный журналист Саддик Адамс заявил, что общался с руководством Атсу и подтвердил, что вингер в безопасности.

Ранее Адамс написал в Twitter, что Атсу был на девятом этаже обрушившегося здания вместе с девятью игроками и официальными лицами клуба. Троих футболистов и одного представителя клуба спасли. Сейчас продолжаются поиски.

UPDATE: I’m told Christian Atsu was on the 9th floor of the collapsed building with 9 other players and 2 officials.

3 players and one official have been rescued.

Officials of the club are at the site as search continues.

Our brother will be out safe. Insha Allah. Trust pic.twitter.com/h7jG3sZ7iC

