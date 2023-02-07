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Факты / Спорт

Считали пропавшим без вести: в Турции под завалами обнаружили живым экс-футболиста Челси

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Крістіан Атсу
Фото: Getty Images

Футболиста сборной Ганы и турецкого клуба Хатайспор Кристиана Атсу нашли живым под завалами в результате землетрясения, всколыхнувшего Турцию и Сирию.

31-летний вингер, ранее выступавший за Челси и Ньюкасл Юнайтед, считался без вести пропавшим несколько часов после землетрясения магнитудой в 7,7 балла.

Португальское издание A Bola сообщило, что Атсу спасли из-под завалов и доставили в больницу. У него травма правой ноги и проблемы с дыханием.

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Спортивный журналист Саддик Адамс заявил, что общался с руководством Атсу и подтвердил, что вингер в безопасности.

Ранее Адамс написал в Twitter, что Атсу был на девятом этаже обрушившегося здания вместе с девятью игроками и официальными лицами клуба. Троих футболистов и одного представителя клуба спасли. Сейчас продолжаются поиски.

Хатайспор, нынешний клуб Атсу, базируется в турецком городе Хатай, который считается одним из самых пострадавших от землетрясения районов. Кроме Атсу в ловушке под завалами оказался спортивный директор клуба Танер Савут и переводчик.

Ранее живими из-под завалов достали футболистов клуба Керима Аличи и Бурака Оксуза, а также переводчика Эмре.

Землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше на юге страны всколыхнуло юго-восточную Турцию в понедельник утром. По данным Службы стихийных бедствий Афаду, основное землетрясение было магнитудой 7,7. По данным обсерватории землетрясений Кандилли в Стамбуле, в понедельник в том же регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,5 балла.

Источник: A Bola

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