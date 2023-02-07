Считали пропавшим без вести: в Турции под завалами обнаружили живым экс-футболиста Челси

Февраль, 06 в 23:09

Футболиста сборной Ганы и турецкого клуба Хатайспор Кристиана Атсу нашли живым под завалами в результате землетрясения, всколыхнувшего Турцию и Сирию.

31-летний вингер, ранее выступавший за Челси и Ньюкасл Юнайтед, считался без вести пропавшим несколько часов после землетрясения магнитудой в 7,7 балла.

Португальское издание A Bola сообщило, что Атсу спасли из-под завалов и доставили в больницу. У него травма правой ноги и проблемы с дыханием.

Сейчас смотрят Спортивный журналист Саддик Адамс заявил, что общался с руководством Атсу и подтвердил, что вингер в безопасности. Ранее Адамс написал в Twitter, что Атсу был на девятом этаже обрушившегося здания вместе с девятью игроками и официальными лицами клуба. Троих футболистов и одного представителя клуба спасли. Сейчас продолжаются поиски. UPDATE: I’m told Christian Atsu was on the 9th floor of the collapsed building with 9 other players and 2 officials. 3 players and one official have been rescued. Officials of the club are at the site as search continues. Our brother will be out safe. Insha Allah. Trust pic.twitter.com/h7jG3sZ7iC — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023 Хатайспор, нынешний клуб Атсу, базируется в турецком городе Хатай, который считается одним из самых пострадавших от землетрясения районов. Кроме Атсу в ловушке под завалами оказался спортивный директор клуба Танер Савут и переводчик. Ранее живими из-под завалов достали футболистов клуба Керима Аличи и Бурака Оксуза, а также переводчика Эмре. Землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше на юге страны всколыхнуло юго-восточную Турцию в понедельник утром. По данным Службы стихийных бедствий Афаду, основное землетрясение было магнитудой 7,7. По данным обсерватории землетрясений Кандилли в Стамбуле, в понедельник в том же регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,5 балла. Источник: A Bola

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter