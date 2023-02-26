Тренировался как Рокки Бальбоа: украинский военный с победы дебютировал в Bellator

Февраль, 26 в 16:51

25-летний украинец Дмитрий Гриценко дебютировал с победы в промоушене Bellator. Бой состоялся в Дублине на турнире Bellator 291, главным событием которого был поединок между Ярославом Амосовым и Логаном Сторли.

A great first round between Scatizzi and Hrytsenko! #Bellator291 @MonsterEnergy Prelims LIVE on YouTube. pic.twitter.com/zbw3GpUjYF — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023

Соперником Гриценко в полусреднем весе стал 29-летний итальянец Даниэле Скатицци.

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Украинец провел трехраундовый бой в контратакующем стиле и одержал победу единогласным решением судей — 30-27, 29-28, 29-28. Гриценко превзошел своего визави по точности почти во всех видах ударов.

Дмитрий Гриценко дебютировал на профессиональном уровне в ММА в 2016 году, а в декабре 2022 года подписал контракт с промоушном Bellator.

На момент подписания соглашения он находился в рядах ВСУ. Как рассказал сам украинец, готовился к бою он в подвале и лишь за десять дней до турнира Bellator 291 отправился в Ирландию.

— Я же служу в ВСУ, и меня не отпускали на бой. Я смог выехать только за 10 дней до него, хотя знал о поединке за несколько месяцев. И вот соответственно, я не мог выехать, то и не мог нормально готовиться, ведь в составе Вооруженных сил постоянно был на построениях, учениях и тому подобном. Я тренировался как Рокки Бальбоа — в подвале, бил голыми руками по ладоням ребятам, бегал, — рассказал спортсмен в комментарии XSport.

После победы над Даниэле Скатицци в активе Гриценко уже восемь побед в восьми боях в смешанных единоборствах.

А вот главный бой вечера Ярослав Амосов — Логан Сторли закончился также победой украинского бойца единогласным решением судей.