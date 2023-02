Тренувався, як Роккі Бальбоа: український військовий з перемоги дебютував в Bellator

25-річний українець Дмитро Гриценко дебютував з перемоги у промоушні Bellator. Бій відбувся у Дубліні на турнірі Bellator 291, головною подією якого був поєдинок між Ярославом Амосовим та Логаном Сторлі.

