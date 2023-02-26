Тренувався, як Роккі Бальбоа: український військовий з перемоги дебютував в Bellator

Лютий, 26 в 16:51

25-річний українець Дмитро Гриценко дебютував з перемоги у промоушні Bellator. Бій відбувся у Дубліні на турнірі Bellator 291, головною подією якого був поєдинок між Ярославом Амосовим та Логаном Сторлі.

A great first round between Scatizzi and Hrytsenko! #Bellator291 @MonsterEnergy Prelims LIVE on YouTube. pic.twitter.com/zbw3GpUjYF — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 25, 2023

Суперником Гриценка у напівсередній вазі став 29-річний італієць Даніеле Скатіцці.

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Українець провів трираундовий бій у контратакувальному стилі та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 30-27, 29-28, 29-28. Гриценко перевершив свого візаві за точністю майже в усіх видах ударів.

Дмитро Гриценко дебютував на професійному рівні в ММА у 2016 році, а у грудні 2022 року підписав контракт з промоушном Bellator.

На момент підписання угоди він перебував у лавах ЗСУ. Як розповів сам українець, готувався до бою він ц підвалі і лише за десять днів до турніру Bellator 291 вирушив в Ірландію.

— Я ж служу в ЗСУ, і мене не відпускали на бій. Я зміг виїхати тільки за 10 днів до нього, хоча знав про поєдинок за декілька місяців. І от відповідно, я не міг виїхати, то і не міг нормально готуватись, адже в складі Збройних сил постійно був на шикуваннях, навчаннях і тому подібному. Я тренувався як Роккі Бальбоа – в підвалі, бив голими руками по долоням хлопцям, бігав, – розповів спортсмен у коментарі XSport.

Після перемоги над Даніеле Скатіцці в активі Гриценка вже вісім перемог у восьми боях у змішаних єдиноборствах.

А ось головний бій вечора Ярослав Амосов – Логан Сторлі закінчився також перемогою українського бійця одноголосним рішенням суддів.