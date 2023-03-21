Более тысячи украинских беженцев пригласили на игру отбора Евро-2024 Англия — Украина

Март, 21 в 18:11

Более 1 тыс. украинских беженцев и семьи, которые их приютили, получили приглашение от Футбольной ассоциации Англии посетить матч отборочного турнира Евро-2024 Англия — Украина, который состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Приглашение получили участники правительственной программы Жилье для Украины, которая была основана в прошлом году.

Сейчас в Великобритании находится около 117 тыс. украинских беженцев, многие из них проживают у людей, которые согласились открыть свои дома для тех, кто бежит от войны.

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На Уэмбли ожидается аншлаг. Сообщается, что 85-тысячная арена будет заполнена под завязку. Кроме приглашенных украинцев по программе ожидается, что игру посетят еще 4,2 тыс. украинских болельщиков.

— В течение последнего года Великобритания стояла бок о бок с народом Украины. Тысячи людей сыграли свою роль, щедро принимая украинцев в своих домах, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать всех тех, кто переместился из-за незаконной войны Путина, — сказал министр спорта Британии Стюарт Эндрю.

Матч Англия — Украина станет первым для сине-желтых в этом году. Он состоится в воскресенье, 26 марта. В начале марта УАФ обнародовала список игроков, вызванных на подготовку к этой встрече.