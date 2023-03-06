Возвращение Коноплянки и не только: известен список игроков, вызванных на игру против Англии

Март, 06 в 14:50

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Руслан Ротань объявил состав игроков, которых вызывают на мартовский сбор для подготовки к первому матчу квалификационного отбора на Евро-2024 против Англии.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В него попали 26 исполнителей, в том числе 11 легионеров, выступающих в иностранных клубах.

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В списке есть и неожиданности, такие, как возвращение в состав Евгения Коноплянки, который в последний раз выступал за сине-желтых в сентябре 2020 года, а также Виталия Буяльского, который не играл за главную команду с сентября 2021 года.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – Шахтер, Донецк).

Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – Шахтер, Донецк). Защитники: Александр Караваев (Динамо Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер, Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – Днепр-1).

Александр Караваев (Динамо Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер, Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – Днепр-1). Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – Динамо, Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Олимпик Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка (Краковия, Польша).

Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – Динамо, Киев), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Олимпик Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка (Краковия, Польша). Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1).

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Также обнародован резервный список футболистов, в который вошел, в частности Андрей Пятов, ранее официально завершивший карьеру в национальной команде.

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Никита Шевченко (Александрия).

Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Никита Шевченко (Александрия). Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – Динамо, Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – Шахтер, Донецк), Алексей Гуцуляк (Днепр-1, Днепр), Денис Мирошниченко (Александрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Матч против команды трех львов запланирован на 26 марта на главном стадионе Англии – Уэмбли в Лондоне.

28 февраля УАФ сообщила, что Руслан Ротань временно будет исполнять обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Соглашение со специалистом будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым.