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Факты / Спорт

В боях на Луганщине погиб серебряный призер юношеской Олимпиады-2018 по боксу

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Максим Галінічев

На Луганщине погиб украинский боксер Максим Галиничев. Об этом сообщила Федерация бокса Украины.

Жизнь Максима оборвалась 10 марта в боях в городе Червонопоповка в Луганской области.

В мае прошлого года он отказался участвовать в чемпионате Европы по боксу и вступил в ряды украинской армии в составе десантно-штурмовых войск.

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Во время войны боксер получил два ранения, но снова вернулся на фронт.

Галиничев защищал Украину во 2 батальоне 5 роты 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады (25 ОПДБр, военная часть А1126).

За свою боксерскую карьеру Галиничев становился серебряным призером юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе в весовой категории до 56 кг. В 2017 году он стал чемпионом Европы среди молодежи, а в 2021-м – завоевал серебро чемпионата Европы среди боксеров до 22 лет.

Источник: Федерация бокса Украины

Фото: ФБУ

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