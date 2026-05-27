За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 296 боевых столкновений. Российский враг нанес 76 авиаударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 7089 дронов-камикадзе и осуществил 2568 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация в Украине по состоянию на 27 мая 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник сбросил шесть кассетных бомб, осуществил 87 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением РСЗО. Зафиксировано девять штурмов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Вильча, Гранов, Терновая, Лиман и Колодязное.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Куриловка, Боровая, Колесниковка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 12 раз атаковал в сторону Лимана, Дробишево, Дибровы и в районе Ямполя.

На Славянском направлении противник штурмовал восемь раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг проводил одну наступательную операцию в районе Тихоновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону населенных пунктов Николайполя, Вольного и Кучеров Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Горихово, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Новохатского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 35 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Гуляйполе, Солодкое, Прилуки, Староукраинка и в сторону Нового Запорожья, Цветкового и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлении Щербаков, Степногорска и Белогорья.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону острова Белогрудый.

Потери РФ на 27 мая 2026 года

личного состава – около 1 358 950 (+1 000);

танков – 11 955 (+1);

боевых бронированных машин – 24 618 (+3);

артиллерийских систем – 42 790 (+39);

реактивных систем залпового огня – 1805 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1397;

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1485 (+10);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 313 342 (+1 307);

крылатых ракет – 4 687;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 99645 (+271);

специальной техники – 4224 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 554-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

