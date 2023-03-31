Уимблдон снял запрет на участие в турнире теннисистов из России и Беларуси

Март, 31 в 15:24

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, более известный как Уимблдонский клуб, заявил, что намерен принимать заявки от российских и белорусских теннисистов на травяной турнир серии Grand Slam Уимблдон-2023.

В пресс-релизе Уимблдонского клуба говорится, что теннисисты из РФ и Беларуси смогут участвовать в соревнованиях “при условии, что они будут выступать как нейтральные спортсмены и будут соблюдать соответствующие условия”.

Это включает запрет на высказывания поддержки российского вторжения в Украину и на участие игроков, которые получают финансирование от российского или белорусского государства.

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— Теннисные соревнования за пределами Великобритании в течение года подверглись серьезной конкуренции со стороны игроков из России и Беларуси, которые выступали как “нейтральные” спортсмены, — говорится в заявлении.

В 2022 году россиян и белорусов не допустили к участию в Уимблдоне. В ответ на это, ATP и WTA заявили, что не будут начислять рейтинговые очки игрокам за участие в турнире. И прямо заявили, что это связано именно с недопуском россиян и белорусов к турниру.

Кроме этого организаторов Уимблдона оштрафовали и угрожали им лишение лицензий на соревнования. В частности сообщалось, что у LTA могут отобрать турниры под эгидой ATP и WTA, если ассоциация продолжит запрет на выступления российских и белорусских теннисистов.

Источник: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета