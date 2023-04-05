Украина остается в совместной заявке на проведение ЧМ-2030 — премьер Португалии

Апрель, 05 в 17:27

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Украину не исключили из совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Это он сказал во время Конгресса УЕФА, который состоялся в Лиссабоне, обсуждая амбиции стран, в том числе и Украины, в организации турнира.

— Мы имеем амбицию вместе с Испанией, Марокко и Украиной организовать чемпионат мира по футболу 2030 года в единой, совместной заявке между двумя берегами Средиземного моря, направленной на организацию первого чемпионата мира по футболу, который объединит через спорт и его лучшие ценности два континента: Европу и Африку, — сказал он.

Марокко присоединили к совместной заявке на проведение чемпионата мира-2030 в середине марта.

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Тогда же сообщалось, что африканская страна заменит в заявке Украину, но в федерации футбола Испании заявили, что участие Украины в заявке будет определено позже.

В Испании возможную замену Украины в заявке объясняли текущей ситуацией в Украине, а также уголовными производствами против президента УАФ Андрея Павелко. При этом в самой УАФ информацию об исключении из заявки не комментировали.