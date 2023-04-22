Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Динамо и Шахтер расписали мировую в центральном матче тура УПЛ
Киевское Динамо и донецкий Шахтер расписали ничью в матче 22-тура чемпионата Украины по футболу. Игра в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 1:1.
Первый гол в матче забили горняки после дальнего удара Тараса Степаненко.
Киевлянам удалось отыграть мяч в конце встречи благодаря точному удару Александра Андриевского со штрафного.
Динамо Киев — Шахтер 1:1
Голы: Андриевский, 82 — Степаненко, 12
- Динамо: Нещерет, Тымчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский (Царенко, 75), Волошин (Рамирес, 75), Ванат (Гармаш, 74).
- Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 60), Матвиенко, Степаненко, Гочолеишвили (Швед, 75), Бондаренко, Джурасек (Назарина, 61), Судаков, Траоре (Сикан, 75).
Сейчас турнирную таблицу чемпионата Украины возглавляет Шахтер (53), который имеет преимущество над второй Зарей в семь очков. Бело-синие пока идут четвертыми с 41 очком.
В следующем туре Динамо встретится с харьковским Металлистом — игра запланирована на 28 апреля. А подопечные Игоря Йовичевича в этот же день сыграют против Колоса из Ковалевки.
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