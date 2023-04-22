Динамо и Шахтер расписали мировую в центральном матче тура УПЛ

Киевское Динамо и донецкий Шахтер расписали ничью в матче 22-тура чемпионата Украины по футболу. Игра в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забили горняки после дальнего удара Тараса Степаненко.

Киевлянам удалось отыграть мяч в конце встречи благодаря точному удару Александра Андриевского со штрафного.

Динамо Киев — Шахтер 1:1

Голы: Андриевский, 82 — Степаненко, 12

Динамо: Нещерет, Тымчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский (Царенко, 75), Волошин (Рамирес, 75), Ванат (Гармаш, 74).

Нещерет, Тымчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Буяльский (Царенко, 75), Волошин (Рамирес, 75), Ванат (Гармаш, 74). Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 60), Матвиенко, Степаненко, Гочолеишвили (Швед, 75), Бондаренко, Джурасек (Назарина, 61), Судаков, Траоре (Сикан, 75).

Сейчас турнирную таблицу чемпионата Украины возглавляет Шахтер (53), который имеет преимущество над второй Зарей в семь очков. Бело-синие пока идут четвертыми с 41 очком.

В следующем туре Динамо встретится с харьковским Металлистом — игра запланирована на 28 апреля. А подопечные Игоря Йовичевича в этот же день сыграют против Колоса из Ковалевки.

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