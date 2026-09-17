В 2025-2026 маркетинговом году переработка семян рапса в Украине выросла в 2,7 раза, а экспорт рапсового масла — в 2,5 раза по сравнению с предыдущим маркетинговым годом.

Кисилевский о пошлинах на экспорт семян сои и рапса

В целом внутри страны переработано 42% урожая рапса (в прошлом году этот показатель составлял 15%), что является абсолютным рекордом за время выращивания этой культуры в Украине. Валютная выручка от экспорта рапсового масла возросла более чем в 3 раза, достигнув $588 млн.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский со ссылкой на данные ассоциации Укролияпром.

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Также он отметил, что доля внутренней переработки урожая сои в 2025-26 маркетинговом году выросла с 39 до 54,2% (также исторический рекорд переработки). Несмотря на падение объемов урожая соевых бобов с 6,6 млн т до 4,8 млн т валютная выручка от экспорта соевого масла и шрота выросла на 12,3%, до $1,02 млрд.

По сравнению с предыдущим маркетинговым годом площади уборки этих культур изменились незначительно: рапс +15,7%, соя -3,9%. Суммарно площади под этими культурами выросли с 3,25 млн га до 3,37 млн га.

Дополнительные поступления в госбюджет от экспортной пошлины на сою и рапс по данным Минагрополитики составили 2,174 млрд грн за маркетинговый год, то есть за период с сентября 2025 по август 2026 года.

– Приведенные данные свидетельствуют, что пошлины на экспорт семян сои и рапса сработали: доля переработки возросла – украинские заводы получили большую загрузку, площади под посевами увеличились – фермеры считают эти культуры выгодными для выращивания, бюджет получил дополнительные поступления от пошлин, а также поступления от работы заводов. Шаг за шагом Украина отказывается от дешевого сырья, увеличивая переработку, валютные и налоговые поступления, развивает новые заводы с достойными зарплатами для украинцев. Когда Украина экспортирует не сою и рапс, а продукты их переработки, рост валютной выручки из каждой тонны экспорта составляет от 30 до 50%, — отметил Дмитрий Кисилевский.

16 июля 2025 года Верховная Рада Украины одобрила введение 10% пошлины на экспорт семян сои и рапса. Пошлины начали действовать с 4 сентября 2025 года.

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