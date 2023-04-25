Связь между армией и спортом в РФ тесная: во Франции и Британии критикуют решение МОК

Во Франции и Великобритании настаивают на том, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях как нейтральные атлеты, как это рекомендует Международный олимпийский комитет (МОК), поскольку они все еще могут финансироваться их правительствами.

На парламентских слушаниях Совета Европы министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер заявила, что отсутствие в рекомендациях МОК упоминания о государственном финансировании вызывает беспокойство.

— Положения, изложенные в рекомендациях по связям между военными и органами национальной безопасности, пока являются минимальными. Мы знаем, что связь между государством, армией и спортом в России и Беларуси является тесной. Многие российские спортсмены активно поддерживали вторжение Путина, — сказала она.

При этом глава Министерства спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что МОК нужно решить “очень важные и основные вопросы” до начала Олимпиады в июле 2023 года. Она задала два вопроса:

какую позицию МОК намерен занять, когда речь идет о спортсменах, которые финансируются российским или белорусским государством?

или о тех, кто спонсируется или получает финансовую поддержку от организаций, которые имеют связи с Россией или Беларусью?

Париж будет принимать Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2024 года. Пока нет окончательного решения МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в этих соревнованиях.

В конце марта Исполком МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, однако решение об участии атлетов из этих двух стран в летней Олимпиаде-2024 отложил.

Источник : The Guardian

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