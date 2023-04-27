Клуб из второго дивизиона Германии Фортуна Дюссельдорф будет предлагать бесплатные билеты всем болельщикам на некоторые матчи следующего сезона в рамках своей новой стратегии.

Представители Фортуны заявили, что бесплатные билеты для болельщиков, которые зарегистрируются на платформе для участия в розыгрыше билетов, будут предложены как минимум на три домашних матча чемпионата в следующем сезоне. Их стоимость покроют спонсоры.

— Мы открываем футбол для всех. У нас будет бесплатный вход на игры лиги на этом стадионе. Мы называем это Фортуна для всех, которая может и будет вести нас к успешному будущему, — сказал гендиректор клуба Александр Йобст.

По его словам, пилотная фаза с по меньшей мере тремя домашними играми в следующем сезоне будет расширена до большего количества матчей, а впоследствии, ожидается, до всех домашних игр.

В клубе заявили, что стороны подписали пятилетнее соглашение на сумму €45 млн. В клубе сообщили, что около 20% от этих поступлений пойдут на развитие молодежного и женского футбола, а еще 20% — на цифровую инфраструктуру и стадион.

Йобст добавил, что для того, чтобы предложить бесплатное посещение всех домашних матчей клуба, нужно больше долгосрочных партнеров, которые “присоединятся на этом пути”.

Во второй Бундеслиге Фортуна в этом сезоне имеет среднюю посещаемость домашних матчей — почти 30 тыс. болельщиков. Что касается немецкой Бундеслиги, то она является самой посещаемой футбольной лигой в мире с более чем 42 тыс. болельщиков в среднем за матч.

Источник : The Guardian

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