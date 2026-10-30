В Киеве 30 октября введены аварийные отключения электроэнергии на правом берегу города.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Аварийные отключения света в Киеве 30 октября: что известно

По информации ДТЭК, из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании на правом берегу Киева временно не действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

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Это значит, что отключения могут происходить вне установленных графиков, а предсказать точное время восстановления электроснабжения пока невозможно.

Энергетики уже работают на местах аварии и стараются как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В то же время на левом берегу Киева продолжают действовать графики отключений света.

В ДТЭК отметили, что будут сообщать обо всех изменениях в работе электросетей через официальный Telegram-канал.

Точных сроков завершения аварийных отключений в Киеве на правом берегу энергетики пока не называют.

Аварийные отключения света в Киевской области 30 октября: что известно

Аварийные отключения электроэнергии 30 октября ввели также в Киевской области.

Из-за аварии на оборудовании, поврежденном российскими обстрелами, графики почасовых отключений временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах, сообщили в ДТЭК.

Энергетики уже работают на местах аварии и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В остальных районах Киевской области пока продолжают действовать графики отключений электроэнергии.