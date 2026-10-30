Атака на Киев началась вечером 29 октября и продолжалась всю ночь 30 октября. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами и дронами.

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация, ГСЧС и Киевская городская прокуратура.

Атака на Киев 30 октября: что известно

По информации Киевской городской прокуратуры, в результате российской атаки больше всего повреждений зафиксировали в Днепровском и Дарницком районах столицы.

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В Днепровском районе повреждены восемь многоэтажных жилых домов, автозаправочная станция, здание ресторана, складские помещения, стоматологическая клиника и автомобили.

По данным ГСЧС, из-за падения обломков частично разрушилось одноэтажное здание, вспыхнул пожар. Спасатели потушили огонь.

Кроме того, по другим адресам повреждены окна жилых домов и припаркованные машины. На одной из автозаправочных станций взрывная волна выбила стекла.

В Дарницком районе после российских ударов возникли пожары на территории нежилой застройки.

По информации спасателей, горели складское здание, мусор, древесина и крыша недействующего сооружения. Все пожары потушены.

Утром 30 октября мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о падении обломков российского беспилотника в Оболонском районе столицы.

По его словам, обломки упали на открытой территории, после чего возник пожар. На место происшествия направили экстренные службы.

По уточненным данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 09:00 30 октября в результате российской атаки погиб мужчина, еще один человек пострадал.

Тело погибшего спасатели обнаружили во время осмотра частично разрушенного одноэтажного здания в Днепровском районе.

Также травмы получила 35-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь на месте.

По факту российской атаки Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели поздно вечером 29 октября. Около 22:40 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет, после чего мэр Виталий Кличко сообщил об атаке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.