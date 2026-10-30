В Полтавской области произошло землетрясение: подземные толчки зафиксировали ночью
- В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.
- Эпицентр подземных толчков зафиксировали в Мачуховской общине на глубине восемь км.
В ночь на 30 октября в Полтавской области зафиксировали подземные толчки. По классификации сейсмологов, землетрясение относится к едва ощутимым.
Об этом сообщает сайт Главного центра специального контроля.
В Полтавской области произошло землетрясение
Сейсмические колебания зарегистрировали 30 октября в 02:14:28 по киевскому времени.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков был в Мачуховской общине под городом Полтава. Магнитуда составляла 3,2 по шкале Рихтера, а глубина источника – около восьми км.
Как отмечают в Главном центре специального контроля, географические координаты землетрясения: 49,53 с. ш., 34,4 в. д.
По классификации землетрясений этот случай отнесен к категории едва ощутимых.
Специалисты Главного центра специального контроля призывают жителей Полтавщины, почувствовавших подземные колебания, сообщить о своих наблюдениях и ощущениях на официальном сайте учреждения (на странице Я почувствовал землетрясение).