Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче против Аль-Холуда.

Для него это первые три забитых гола в одном официальном матче с 2024 года.

Роналду забил хет-трик впервые за 2,5 года

Криштиану Роналду оформил хет-трик за Аль-Насср за 15 минут, а сам матч завершился победой его команды со счетом 5:3. Три забитых мяча увеличили общее количество голов португальца за карьеру до 985.

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При счете 2:2 Роналду забил на 66-й, 72-й и 81-й минутах, обеспечив победу своей команде. Таким образом, до отметки в 1 000 забитых голов за карьеру ему оставалось отличиться в воротах соперников еще 15 раз.

После матча Роналду написал в соцсетях: Замечательная победа, отличная командная игра. Рад, что смог помочь хет-триком!

Для Роналду это первый хет-трик в официальных матчах с апреля 2024 года, когда он отличился в воротах Абхи. После этого 41-летний нападающий не забивал более двух голов в одном матче за клуб или сборную. Всего это 67-й хет-трик в карьере Роналду.

Роналду уже является лучшим бомбардиром в истории футбола, опережая Лионеля Месси (936 голов) на 49 голов.

В сезоне-2026/27 Роналду провел 12 матчей за Аль-Наср во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

После 11 сыгранных матчей Аль-Наср занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 28 очков.

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