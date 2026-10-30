Утром раздались взрывы в Харькове. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 30 октября: что известно

Зафиксирован удар вражеского дрона по Киевскому району.

Сейчас смотрят

Предварительно есть попадание в торговый центр. На месте удара бушует пожар.

По состоянию на 10:00 в результате прилета в Киевском районе пострадали три человека.

Ночью 29 октября российские дроны атаковали несколько районов Харькова. Под удар попало учебное заведение в Салтовском районе. В результате атаки дрона пострадал человек.

Ночью 28 октября РФ атаковала Основянский район Харькова реактивным беспилотником. В результате удара пострадали пять человек.

Днем 28 октября Харьков снова был под атакой. Под удар попал Основянский район. В результате взрывов погиб 60-летний мужчина, еще четыре человека пострадали.

Вечером 12 октября РФ несколько раз атаковала Харьков боеприпасами Бандероль. В Холодногорском районе повреждены частные дома, возникли пожары.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.